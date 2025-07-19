"Spotify" تختار نانسي عجرم سفيرة "يوليو" ضمن "EQUAL Arabia"

كتبت- منى الموجي:

اختارت منصة سبوتيفاي- Spotify، المطربة نانسي عجرم لتكون سفيرة شهر يوليو ضمن برنامج EQUAL Arabia، والذي يهدف لتسليط الضوء على الأصوات النسائية المؤثرة من مختلف أنحاء العالم العربي.

في عام 2022، تصدّرت نانسي قائمة Spotify Wrapped كأكثر فنانة عربية تم الاستماع إليها عالميًا. ومن بين الدول التي استمعت إلى موسيقاها خلال الـ 28 يومًا الماضية، كانت إندونيسيا، ومصر، وتركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وكندا الأكثر استماعًا.

وبالتزامن مع إطلاق ألبومها الجديد "Nancy 11"، اختارت Spotify نانسي لتكون سفيرة لمبادرة EQUAL Arabia لشهر يوليو، احتفاءً برحلتها الفنية وتأثيرها في المشهد الموسيقي. وفي يوم 17 يوليو، تصدرت نانسي لوحة إعلانات Spotify في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، كما تصدّرت غلاف قائمة "EQUAL Arabia"، وظهرت أيضاً في قائمة "EQUAL" العالمية.

وقالت عاليا عابدون، مدير شراكات الفنانين وشركات الإنتاج في Spotify الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في بيان صحفي: "أغاني نانسي تركت بصمة واضحة في الأجيال محلياً وعالمياً، وأعادت تعريف معنى النجومية النسائية في العالم العربي بكل ما تحمله من قوة وتأثير".

منذ انطلاقه عام 2021، يهدف برنامج EQUAL Arabia إلى إبراز إبداع الفنانات في المنطقة، والاحتفاء بإنتاجاتهن الفنية، وفتح آفاق جديدة للموسيقى العربية على الساحة العالمية.







