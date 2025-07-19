كتبت وتصوير- منى الموجي:



أطل المطرب والملحن المطرب تامر عاشور، على جمهور حفل النجمة أنغام، المُقام على مسرح يو أرينا، في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، مساء الجمعة 18 يوليو، ليكون مفاجأة الحفل.

وظهر تامر بدون عكاز، بعد تعافيه إذ أجرى مؤخرا عملية الرباط الصليبي، وقدمته أنغام مشيرة إلى أنه من أهم الموهوبين في الغناء والتلحين "فنان شاطر قوي، ملحن شاطر وصوته حلو، وإنتوا بتحبوه، وشبهنا"، وعلقت فور صعوده على المسرح "حمد لله على سلامتك".

وغنت أنغام مع تامر واحدة من أغانيها التي وضع هو لحنها، وهي "لوحة باهتة"، وعقب انتهاء الأغنية، علق "كل مرة ببقى فخور ومبسوط إني عملت ألحان مهمة في حياتي لفنانة كبيرة زي الفنانة أنغام".

وقدمت أنغام في الحفل، أغاني "عمري معاك، وبقالك قلب، حالة خاصة، أساميك الكتيرة"، وغنت "ولا دبلت، بين البينين، كان بريء، خليك معاها، اسكت، اتجاه واحد، ماجبش سيرتي، هتمناله الخير، أكتبلك تعهد".

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.