

كتبت وتصوير- منى الموجي:

وجهت النجمة الكبيرة أنغام رسالة مؤثرة لجمهورها في حفل العلمين الجديدة، الذي أحيته مساء الجمعة 18 يوليو، على مسرح يو أرينا.

وقالت أنغام التي مرت مؤخرا بأزمة صحية، وبكت على الهواء خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدة تعرضها لحملات تشويه، بعد اتهامها بأنها تقف وراء حملات ضد المطربة شيرين عبدالوهاب: "النهاردة أنا فرحانة بشكل تاني ومبسوطة بشكل تاني، لما الواحد بيعدي بأزمات أحيانا شغله والناس اللي بتحبه والأيام الحلوة اللي ربنا بيبعتها بتكون فرحتها مختلفة، وجودكم النهاردة وحضوركم كبير قوي في حياتي شكرا من قلبي بتدوني قوة، وأمل وبتوهبوني حياة".

وقدمت أنغام في الحفل، أغاني "عمري معاك، وبقالك قلب، حالة خاصة، أساميك الكتيرة"، وغنت "ولا دبلت، بين البينين، كان بريء، خليك معاها، اسكت، اتجاه واحد، ماجبش سيرتي".

وشهد المسرح توافد عدد كبير من الجمهور ومحبي أنغام، لحضور حفلها، الذي يفتتح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

ويضم برنامج الحفل، الذي يقوده المايسترو هاني فرحات، باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، التي يتفاعل معها الجمهور ويردد كلماتها.

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.