قبل عرضه بالقنوات.. تفاصيل إعلان محمد رمضان الجديد بالساحل الشمالي

كتب- هاني صابر:

انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير أحدث اعلاناته الجديدة "توركواز - Turquoise" وهو أحد الكمبوندات بمنطقة سيدي عبد الرحمن ويمتلكه المهندس محمد المغربي.

وصور "رمضان" إعلانه الجديد بالساحل الشمالي، وهو من تنفيذ شو ميديا برودكشن - محمود الشيخ، ومن إخراج أحمد القيعي، ومدير تصوير أحمد بشاري، وهو من إنتاج MR1 - Agency.

ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.