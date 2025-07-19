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قبل عرضه بالقنوات.. تفاصيل إعلان محمد رمضان الجديد بالساحل الشمالي

12:21 ص السبت 19 يوليه 2025

محمد رمضان

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كتب- هاني صابر:
انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير أحدث اعلاناته الجديدة "توركواز - Turquoise" وهو أحد الكمبوندات بمنطقة سيدي عبد الرحمن ويمتلكه المهندس محمد المغربي.

وصور "رمضان" إعلانه الجديد بالساحل الشمالي، وهو من تنفيذ شو ميديا برودكشن - محمود الشيخ، ومن إخراج أحمد القيعي، ومدير تصوير أحمد بشاري، وهو من إنتاج MR1 - Agency.

ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.

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