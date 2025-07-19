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المخرج خضر محمد خضر يعلن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني

12:09 ص السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المخرج محمد خضر مع خطيبته
  • عرض 14 صورة
    المخرج محمد خضر يحتفل بخطوبته وسط أجواء عائلية
  • عرض 14 صورة
    المخرج محمد خضر يعلن عن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني
  • عرض 14 صورة
    المخرج محمد خضر يعلن عن خطوبته
  • عرض 14 صورة
    صورة رومانسية تجمع المخرج محمد خضر بخطيبته
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر مع خطيبته في لقطة رومانسية
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر يتغزل في خطيبته
  • عرض 14 صورة
    المخرج محمد خضر وخطيبته
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر يحتفل بخطوبته وسط أجواء رومانسية
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر يحتفل بخطوبته وسط أجواء عائلية
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر يحتفل بخطوبته في لبنان
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر يعلن خطوبته في أجواء عائلية
  • عرض 14 صورة
    محمد خضر يحتفل بخطوبته
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كتب- مروان الطيب:
أعلن المخرج محمد خضر عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في لبنان، واقتصر حفل الخطوبة على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر خضر صور من كواليس الخطوبة عبر خاصية الاستوري على حسابه إنستجرام، وظهر خلالها في صور رومانسية مع خطيبته، إلى جانب صور رفقة الأصل والمقربين منهما.

وتضمنت الصور عدد من العبارات التي أضافها المخرج محمد خضر احتفالا بخطوبته منها: "أفضل موسيقى تأتي عندما تحمل الأوتار أيدي ناعمة، عندما تعصف الرياح الحكماء هم من يرسوا، بعض الرحلات تبدأ بهدوء ولكنها تؤدي إلى قصور".

المخرج محمد خضر هو، مخرج ومؤلف مصري، درس صناعة الأفلام في أكاديمية نيويورك للسينما، من أفلامه الروائية القصيرة فيلم "توك توك" عام 2021، والفيلم الروائي الطويل "ساعة إجابة" عام 2023.

محمد خضر خطوبة محمد خضر
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