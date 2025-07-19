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مي عمر جريئة وريم سامي بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص السبت 19 يوليه 2025
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    ريم سامي
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    مي عمر
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    ماريتا الحلاني
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    ميرنا جميل
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    هيدي كرم
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    هيفاء وهبي
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    يارا السكري
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    نسرين طافش
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    مي سليم
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم
ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا وقطتي".

ريم سامي
نشرت الفنانة ريم سامي، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان جريء وقصير.

ماريتا الحلاني
ظهرت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، بإطلالة غريبة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بقصة شعر قصيرة وبدلة رجالية مع كرافتة.

مي عمر
خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام سيارة فارهة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

يارا السكري
ظهرت الممثلة الشابة يارا السكري بشوارع فرنسا، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية "فستان أبيض".

ميرنا جميل
نشرت الفنانة ميرنا جميل، إطلالة جريئة وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا فقط، والبحر، وكل أسراري الصغيرة".

نسرين طافش
ظهرت الفنانة نسرين طافش، بالحجاب من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، خلال أدائها العمرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وإن سألت عن الجمال فلن ترى كجمال المدينة، المدينة المنورة، المسجد النبوي الشريف.. يا رب السلام والأمان لكل الناس، جمعة مباركة".

مي سليم
ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة صيفية خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها "وسط البحر".

هيفاء وهبي
خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير.

نسرين طافش هيدي كرم ميرنا جميل مي عمر يارا السكري هيفاء وهبي ريم سامي مي سليم
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