صور.. الفنان أحمد حسنين يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

كتب- مروان الطيب:

فاجأ الفنان أحمد حسنين جمهوره ومتابعيه بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية.

وأعاد أحمد حسنين نشر صور التقطتها عدد من الأصدقاء في الخطوبة عبر استوري حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر الفنان أحمد حسنين رفقة خطيبته، والتقطوا العديد من الصور التذكارية وسط أجواء رومانسية.

أحمد حسنين هو لاعب تنس دولي اتجه للفن والتمثيل وشارك في عدد من الأعمال الدرامية التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "لا تطفئ الشمس" ومسلسل "ليه لأ" ومسلسل "100 وش".