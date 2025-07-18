إعلان

صور.. الفنان أحمد حسنين يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

11:47 م الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسنين وخطيبته
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسنين يحتفل بخطوبته
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسنين يحتفل مع الأصدقاء بخطوبته
  • عرض 10 صورة
    الفنان أحمد حسنين وخطيبته
  • عرض 10 صورة
    الفنان أحمد حسنين يعلن عن خطوبته
  • عرض 10 صورة
    خطوبة الفنان أحمد حسنين
  • عرض 10 صورة
    كواليس خطوبة الفنان أحمد حسنين
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسنين مع عائلته
  • عرض 10 صورة
    أجواء رومانسية من خطوبة الفنان أحمد حسنين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
فاجأ الفنان أحمد حسنين جمهوره ومتابعيه بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية.

وأعاد أحمد حسنين نشر صور التقطتها عدد من الأصدقاء في الخطوبة عبر استوري حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر الفنان أحمد حسنين رفقة خطيبته، والتقطوا العديد من الصور التذكارية وسط أجواء رومانسية.

أحمد حسنين هو لاعب تنس دولي اتجه للفن والتمثيل وشارك في عدد من الأعمال الدرامية التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "لا تطفئ الشمس" ومسلسل "ليه لأ" ومسلسل "100 وش".

أحمد حسنين خطوبة أحمد حسنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة