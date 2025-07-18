بالصور.. أول ظهور للفنان لطفي لبيب بعد خروجه من العناية المركزة

كتبت- منال الجيوشي

نشر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، صور جمعته بالفنان الكبير لطفي لبيب، بعد خروجه من غرفة العناية المركزة، وعودته لمنزله

وظهر الأب بطرس دانيال في الصور، رفقة الفنان لطفي لبيب، والفنان حمزة العيلي

وكتب دانيال عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم حمزة العيلي"

وتابع: "ويقدم الفنان كل الشكر والتقدير والامتنان لجمهوره ومحبيه على السؤال عنه والدعاء له"

وكان الفنان الكبير لطفي لبيب، قد تعرض منذ أيام، لوعكة صحية استلزمت نقله غرفة العناية المركزة، بإحدى المستشفيات