كتبت- منال الجيوشي

تعرض المطرب حسام حبيب، لإصابة أثناء تحضيره لأول حفل غنائي له بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة 2025، والذي يقام تحت اسم "أحاسيس".

وأصيب حسام حبيب، بالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، مما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى إحدى المستشفيات هناك لتلقي العلاج اللازم وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

وكان حسام حبيب يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للحفل الذي يمثل أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، وحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد، إلا أنه قرر تقديم الحفل ومقابلة جمهوره السعودي لأول مرة.







