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بالصور.. سارة سلامة بإطلالة جذابة على البحر

08:33 م الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة على البحر
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة من أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة على انستجرام
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سارة سلامة من أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 10 صورة
    سارة سلامة
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كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة جذابة على البحر خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك في فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

سارة سلامة نجوم الفن
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