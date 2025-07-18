بالصور.. سارة سلامة بإطلالة جذابة على البحر

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة جذابة على البحر خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك في فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.