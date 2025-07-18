"متحولش حلمك لكابوس".. معتز هشام بطل إعلان توعية ضد الهجرة غير الشرعية

كتبت- منال الجيوشي

شارك الفنان معتز هشام، كواليس تصوير إعلانه الجديد، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، للتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وعلق عليها قائلًا:" متحولش حلمك لكابوس سافر بأوراقك الرسمية".

وظهر معتز هشام في الجزء الأول من الإعلان الذي عرض على صفحة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو يجسد شخصية شاب مصري من قرية نائية بإحدى محافظات مصر، يذهب للسفر بطريقة غير شرعية لإحدى الدول الأوربية عن طريق قارب يتعرض للغرق.



ويستعد معتز حاليًا لعرض مسلسله "ابن النصابة"، بطولة: كنده علوش، انتصار، حمزة دياب، ياسمينا العبد، حازم إيهاب، ويتولى إخراج المسلسل المخرج أحمد عبدالوهاب.







