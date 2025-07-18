كتب- مروان الطيب:

تفتتح اليوم الجمعة، الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، إذ تجري الاستعدادات على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات مسرح يو أرينا الذي سيشهد إقامة العديد من الحفلات الغنائية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الحياة على "إنستجرام" صور من التجهيزات كونها الناقل الرسمي لحفل الافتتاح الذي سيشهد حفلا غنائيا مميزا للنجمة أنغام ومن المقرر أن تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط حضور جمهورها ومحبيها.

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة و مسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.



ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، وأنغام، أصالة نصري، ومحمد منير وتامر حسني، وتامر عاشور، ورامى جمال، والمطربين الشباب، مروان بابلو، وويجز، وشامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.

يقام مهرجان العلمين في دورته الثالثة هذا العام في الفترة من 18 يوليو وحتى 29 أغسطس 2025.

