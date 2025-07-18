ندى موسى تستمتع بإجازة الصيف في إيطاليا

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة ندى موسى بعطلتها الصيفية في إيطاليا، ونشرت صور ومقاطع فيديوهات من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ندى بفستان جذاب خطفت به الأنظار، كما نشرت مقطع فيديو لها من داخل حمام السباحة، وحازت الصور والفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.