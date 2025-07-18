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ندى موسى تستمتع بإجازة الصيف في إيطاليا

06:48 م الجمعة 18 يوليو 2025
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    ندى موسى في حمام السباحة
  • عرض 6 صورة
    ندى موسى من أحدث ظهور في إيطاليا
  • عرض 6 صورة
    ندى موسى تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 6 صورة
    ندى موسى
  • عرض 6 صورة
    ندى موسى في إيطاليا
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كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة ندى موسى بعطلتها الصيفية في إيطاليا، ونشرت صور ومقاطع فيديوهات من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ندى بفستان جذاب خطفت به الأنظار، كما نشرت مقطع فيديو لها من داخل حمام السباحة، وحازت الصور والفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ندى موسى إيطاليا الفنانة ندى موسى
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