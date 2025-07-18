القصة الكاملة لأزمة أسماء جلال والكوافير التائب

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة أسماء جلال عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر التائب، الذي قام بتحريم لمس شعر الفنانات، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، كما وجهت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وكتبت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف".

وتعود أزمة مصفف الشعر، عندما أعلن اعتزاله تصفيف شعر الفنانات خلال مقطع فيديو أوضح خلاله قائلا: " الموضوع بدأ لما كنت بسرح لأسماء جلال شعرها عشان يبقى شكلها حلو فى الكاميرا أكتر ما هي حلوة، وبعدين سألت نفسى أنا بعمل إيه؟!، وبدأت أفكر يا ترى شغلى ده حلال ولا حرام؟ وعشان كده قررت أعتزل وافتح براند ملابس، حاجة أتاجر فيها بالحلال".

وكانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، أسماء جلال تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة منها فيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" الذي عرض عام 2001، إلى جانب فيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد عادل إمام.