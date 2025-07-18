بـ"الحجاب".. نسرين طافش تؤدي العمرة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها بالحجاب من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، خلال أدائها العمرة.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وإن سألت عن الجمال فلن ترى كجمال المدينة، المدينة المنورة، المسجد النبوي الشريف.. يا رب السلام والأمان لكل الناس، جمعة مباركة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمعة مباركة علينا وعليكي، عمرة مباركة وزيارة مقبولة، ما شاء الله، شكلك جميل بالحجاب، جمال ساحر، تقبل الله".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.