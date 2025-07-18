"وسط البحر".. مي سليم تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة صيفية خلال استمتاعها بإجازة الصيف، وذلك من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها "وسط البحر"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، إجازة سعيدة يا مي، صاحبة السعادة، ايه القمر ده، العسل كله".

يذكر أن، مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".