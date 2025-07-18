هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان قصير.. والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أيقونة الجمال، الملكة، قمر، إيه الحلاوة دي، عسل العسلات".

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للإطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.