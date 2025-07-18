أول تعليق من شيماء سيف بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيماء سيف، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها.

وكتبت شيماء، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "شكرا أوي لسؤالكم ، أنا كويسة وزي الفل، الحمد لله قدر ولطف وجت سليمة".

وتعرضت الفنانة شيماء سيف لحادث تصادم مفاجيء أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

الحادث لم يُسفر عن إصابات، لكنه أسفر عن تلفيات واضحة في الجزء الأمامي من سيارة شيماء سيف.

البداية جاءت ببلاغ عاجل تلقاه مأمور قسم شرطة أول أكتوبر من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم بالطريق المشار إليه، وتبين بالفحص أن سيارة مجهولة اصطدمت بسيارة الفنانة، قبل أن يفر سائقها هاربًا من موقع الحادث دون التوقف أو تقديم أي مساعدة.