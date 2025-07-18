كواليس رقص روبي مع أحمد سعد في كليب "تاني" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

كشف برنامج "et بالعربي" عن فيديو من كواليس رقص الفنانة روبي مع المطرب أحمد سعد في كليب "تاني" الذي تم طرحه مؤخرا على "يوتيوب".

ونشر حساب "et بالعربي" على إنستجرام، الفيديو، وحمل تعليق: "كواليس حصرية من كليب أغنية تاني لروبي وأحمد سعد من ألبوم بيستهبل لعام 2025".

على جانب آخر، نشر حساب برنامج "عرب وود" على إنستجرام، فيديو آخر من كواليس رقص روبي وأحمد سعد بالكليب.

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أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وتقول بعض كلمات أغنية "تاني":

يا نهار أبيض هي تاني

مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟

طبعا هتقولي جيالي صدفة

هو انتي فاكراني ياباني

يا نهار أبيض هو تاني

جاي يرقص قلبي تاني

خلصت منه أنا في الحقيقة

قام راح طالعلي في الأغاني.