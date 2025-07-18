بـ"فستان قصير وجريء".. أحدث ظهور لـ ريم سامي والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ريم، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء وقصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلاوتك، واو، الفستان حلو، جميلة، عسل أوي".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.