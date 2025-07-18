كتب- هاني صابر:

أثارت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، حالة من الجدل بعد فترة من طلاقها وانفصالها عن زوجها كميل أبي خليل.

ونشرت ماريتا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بقصة شعر قصيرة وبدلة رجالية مع كرافتة.

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "اللوك يجنن، جمالك، شيك، إطلالة شبه الرجال، ليش صار هيك؟، ايه اللي حصلك بعد الطلاق، بتقلدي شيرين كرمال التريند، هو كل حد يطلق يعمل من حاله قصة لينشهر، الشعر روعة، الحياة ما بتوقف على شخص، خربتي مظهرك وشكلك، هذا اللوك مش يلبقلك".

وكانت ماريتا الحلاني، قد أطلت على الجمهور بهذا اللوك بمهرجان "أعياد بيروت Beirut Holidays" خلال حفل فرقة أدونيس Adonis ، الذي قدمت فيه أغنيتها الجديدة "Solo".

أغنية "SOLO.. YOLO" لماريتا الحلاني تقول بعض كلماتها: "من النهاردة همشي SOLO ، يبقى شعاري في الدنيا YOLO

، مهما قالوا مهما يقولوا، أخدت قراري همشي SOLO ".