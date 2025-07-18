بإطلالة جريئة.. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف وسط البحر (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ميرنا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا فقط، والبحر، وكل أسراري الصغيرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، عروسة البحر وصلت، حورية البحر، جميلة أوي، ما شاء الله، قمر، بسكوتة".

يذكر أن، ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.