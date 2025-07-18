"بفستان أبيض".. أحدث ظهور لـ يارا السكري بشوارع فرنسا (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الممثلة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها بشوارع فرنسا.

ونشرت يارا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان أبيض"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة أوي، قمر، سكر، حلويات، العسل، ايه الجمال ده".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.