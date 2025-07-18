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بحضور جيهان الشماشرجي.. حفل زفاف نورهان أبو بكر والروائي محمد صادق

12:59 ص الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صادق
  • عرض 5 صورة
    عقد قران نورهان أبو بكر
  • عرض 5 صورة
    الكاتب محمد صادق
  • عرض 5 صورة
    عقد قران نورهان أبوكر
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كتب- مروان الطيب:

حضر عدد من نجوم الفن والأدب عقد قران الروائي محمد صادق على الكاتبة والبلوجر نورهان أبو بكر، والذي يقام مساء الجمعة.

وجاء بين الحضور الفنانة جيهان شماشرجي التي تفاعلت مع الحضور ورقصت على أغنية صاحبي للمطرب بهاء سلطان، والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، وحمزة دياب وغيرهم من النجوم.

وانهارت الكاتبة نورهان أبو بكر في البكاء لحظة الاحتفال بحفل زفافها على الروائي محمد صادق.

نجوم الفن الروائي محمد صادق البلوجر نورهان أبو بكر جيهان شماشرجي حفل زفاف نورهان أبو بكر
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