بحضور جيهان الشماشرجي.. حفل زفاف نورهان أبو بكر والروائي محمد صادق

كتب- مروان الطيب:

حضر عدد من نجوم الفن والأدب عقد قران الروائي محمد صادق على الكاتبة والبلوجر نورهان أبو بكر، والذي يقام مساء الجمعة.

وجاء بين الحضور الفنانة جيهان شماشرجي التي تفاعلت مع الحضور ورقصت على أغنية صاحبي للمطرب بهاء سلطان، والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، وحمزة دياب وغيرهم من النجوم.

وانهارت الكاتبة نورهان أبو بكر في البكاء لحظة الاحتفال بحفل زفافها على الروائي محمد صادق.