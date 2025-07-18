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"جريئة أمام البحر".. أحدث ظهور لـ جوري بكر والجمهور يعلق (صور)

12:47 ص الجمعة 18 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت جوري، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:" خمسون درجة من اللون الأزرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جماله القمر، الله، قمر، أحلى واحدة، حلوة، الصيف وجماله".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

جوري بكر اطلالة جوري بكر السوشيال ميديا
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