كتب- هاني صابر:

تخضع حاليا الفنانة رزان مغربي، لعملية جراحية عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة، عقب تعرضها لإصابات في الرأس إثر سقوط سقف قاعة أحد الفنادق الخاصة التي كانت تقدم بها حفل منذ ساعات قليلة.

وكشف مصدرمرافق للفنانة بالمستشفى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" طبيعة حالتها الصحية، قائلا: "وضعها الصحي غير مستقر، وأجرت أشعة مقطعية لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ، كما خضعت لخياطة بسبب وجود جروح قطعية في الرأس وفي مناطق متفرقة من جسمها".

وأكد أن الفنانة اللبنانية قامت بعمل محضر ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.

وكانت رزان مغربي نشرت مؤخرا مجموعة من مقاطع الفيديو لوصولها أحد الفنادق لتقديم فقرة غنائية وسط حضور كبير.