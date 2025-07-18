"لمة الصحبة الحلوة"..شريف منير ينشر صورة مع نجوم الفن بالساحل الشمالي

شريف منير مع نجوم الفن في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

يستمتع الفنان شريف منير بعطلته الصيفية مع عدد من الأصدقاء بالوسط الفني بالساحل الشمالي.

ونشر شريف، صورة تجمعه بنجوم الفن، عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيها مع النجوم أحمد السقا، عماد زيادة، محمد ثروت، محمد عادل إمام، أشرف عبد الباقي، مصطفى خاطر وآخرون، وعلق عليها: "لمة الصحبة الحلوة بتاعة كل سنة، الساحل يوليو 2025".

يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.