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"لمة الصحبة الحلوة"..شريف منير ينشر صورة مع نجوم الفن بالساحل الشمالي

09:00 ص الجمعة 18 يوليو 2025

شريف منير مع نجوم الفن في الساحل الشمالي

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كتب- مروان الطيب:

يستمتع الفنان شريف منير بعطلته الصيفية مع عدد من الأصدقاء بالوسط الفني بالساحل الشمالي.

ونشر شريف، صورة تجمعه بنجوم الفن، عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيها مع النجوم أحمد السقا، عماد زيادة، محمد ثروت، محمد عادل إمام، أشرف عبد الباقي، مصطفى خاطر وآخرون، وعلق عليها: "لمة الصحبة الحلوة بتاعة كل سنة، الساحل يوليو 2025".

يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.

شريف منير الساحل الشمالي إنستجرام شريف منير أحمد السقا عماد زيادة محمد عادل إمام
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