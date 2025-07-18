تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

قررت الجهة المنظمة لحفل المطربة روبي ومطرب الراب "ليجي سي - Lege Cy" في الساحل الشمالي، تأجيله بعد أن كان مقررا إقامته غدا الجمعة 18 يوليو الجاري، ليحدد له يوم الجمعة 25 يوليو الجاري موعدا جديدا له.

وأصدرت الجهة المنظمة، بيانا صحفيا توضح فيه سبب تأجيل الحفل، والذي يرجع إلى عدم استكمال التجهيزات النهائية للمسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي حدث في أحد شواطيء الساحل الشمالي خلال الفترة القليلة الماضية.

بينما يحيي ليجي سي حفلاً في مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم 15 أغسطس المقبل، ويشاركه الحفل مطرب الراب الشهير مروان بابلو في ليلة موسيقية فريدة تمثل ذروة فعاليات الأسبوع السادس من المهرجان.

وعلى جانب آخر، شاركت "روبي" في أغنية جديدة تحمل عنوان "تاني" مع المطرب أحمد سعد ضمن أغاني ألبوم "بيستهبل".

ويعد مسلسل "إخواتي" هو آخر أعمال روبي الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، وخاض بطولته نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.