بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها

كتب- هاني صابر:

نُقلت الفنانة رزان مغربي لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، عقب تعرضها لإصابات في الرأس إثر سقوط سقف قاعة أحد الفنادق الخاصة التي كانت تقدم بها حفل منذ ساعات قليلة.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة ومرافق لها بالمستشفى لـ "مصراوي"، أن وضعها الصحي غير مستقر بعد أن أجرت أشعة مقطعية على الرأس لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ.

وأكد أن الفنانة اللبنانية قامت بعمل محضر ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.