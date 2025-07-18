ريم مصطفى تلعب تنس ورزان مغربي في الجيم.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وهي تستمتع بوقتها في فينيسيا.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها في لقطة عفوية مع قطتها.

درة

خضعت الفنانة درة، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار إليها.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

رزان مغربي

الفنانة رزان مغربي نشرت صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تؤدي تمارين رياضية في الجيم.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تمارس رياضة التنس.

كارمن سليمان

خضعت الفنانة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، واستعادت خلالها حضورها عقد قران رامي حفيد الزعيم عادل إمام.

تامر حسين

نشر الشاعر تامر حسين، أحدث ظهور له عبر حسابها على إنستجرام، استعاد خلالها ذكريات تسجيل أغنية "الذوق العالي" برفقته محمد منير والملحن الراحل محمد رحيم.