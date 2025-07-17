إعلان

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. والجمهور يغازلها (فيديو)

10:57 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري تخطف الأنظار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار واستعرضت أناقتها خلالها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، سكر، ما شاء الله قمر، كدة كتير، إيه الجمال ده يا ياسمين، أبيض على الأبيض".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ضل راجل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها السينمائية بفيلم "المشروع X" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري السوشيال ميديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا