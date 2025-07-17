ياسمين صبري تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. والجمهور يغازلها (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار واستعرضت أناقتها خلالها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، سكر، ما شاء الله قمر، كدة كتير، إيه الجمال ده يا ياسمين، أبيض على الأبيض".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ضل راجل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها السينمائية بفيلم "المشروع X" بطولة النجم كريم عبد العزيز.