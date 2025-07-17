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أحمد العوضي يؤدي تمارين شاقة داخل حلبة ملاكمة مع مدربه (صور وفيديو)

10:15 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد العوضي على انستجرام
  • عرض 4 صورة
    أحمد العوضي من داخل حلبة الملاكمة
  • عرض 4 صورة
    تمارين شاقة لأحمد العوضي
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كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه بمقطع فيديو جديد عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر خلاله وهو يؤدي بعض التمارين الشاقة داخل إحدى حلبات الملاكمة.

وظهر "العوضي" وهو يمارس تمارين الملاكمة مع مدربه الخاص، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه، وعلق أحدهم: "عاش يا دبابة".

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي في الدراما التليفزيونية مسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أحمد العوضي إنستجرام أحمد العوضي تمارين الملاكمة مسلسل فهد البطل
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