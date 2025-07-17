وفاة كوني فرانسيس صاحبة تريند أغنية "Pretty Little Baby"

كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا المغنية الأمريكية كوني فرانسيس، عن عمر ناهز الـ 87 وفقا لما قاله صديقها المقرب رون روبرت عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونعاها رون روبرت، قائلا: "بكل الحزن والأسى، أعلن رحيل صديقتي العزيزة كوني فرانسيس ليلة أمس، وأعلم أن كوني كانت تريد أن يكون جمهورها هو أول من يعلم بهذا الخبر الحزين".

اشتهرت كوني فراسيس بأغنيتها "Pretty Little Baby" التي طرحتها عام 1962، وتصدرت تريند تطبيق تيك توك خلال الفترة الماضية، ولا تزال أحد أشهر الأغاني التي يتم استخدامها على العديد من التطبيقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كونشيتا روزا ماريا فرانكونيرو، المعروفة باسم كوني فرانسيس، كانت مغنية بوب أمريكية وممثلة ومغنية رائدة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. قُدِّرت مبيعاتها بأكثر من ١٠٠ مليون أسطوانة حول العالم.

في عام ١٩٦٠، اعتُبرت فرانسيس أنجح فنانة تسجيل في ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة، كانت أول امرأة في التاريخ تصل إلى المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت ١٠٠ عندما تصدرت أغنيتها "Everybody's Somebody's Fool" القائمة عام ١٩٦٠، كما كانت أول امرأة تحقق ثلاث أغنيات ناجحة في المركز الأول على القائمة، ثلاث فقط من أصل ٥٣ أغنية ناجحة في مسيرتها المهنية.

وُلدت فرانسيس لعائلة إيطالية أمريكية (هاجر أحد أجدادها من ريدجو كالابريا عام ١٩٠٥)، في حي آيرون باوند بمدينة نيوارك، نيو جيرسي، قضت سنواتها الأولى في منطقة كراون هايتس، بروكلين قبل أن تنتقل عائلتها إلى نيو جيرسي، نشأت فرانسيس في حي يهودي إيطالي مختلط، وأتقنت اللغة اليديشية، مما دفعها لاحقًا إلى تسجيل أغاني باللغتين اليديشية والعبرية.