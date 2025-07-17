إعلان

ناهد السباعي تعلق على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى

08:58 م الخميس 17 يوليه 2025

ناهد السباعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة ناهد السباعي، على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكتبت ناهد، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "يا جماعة طنط زيزي والدة منة شلبي بخير وصحتها كويسة، الحمد لله عيب اللي بتعملوه ده، حرام منة ممكن تكون بتصور أو مسافرة وتتخض الخضة دي".

وأعلن الفنان جمال عبد الناصر، عن وفاة الفنانة زيزي مصطفى ليعود بعدها معتذرا بعد حذف البوست، وعلق: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحا فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم إنجي يوسف، تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزي مصطفى".

ناهد السباعي

ناهد السباعي زيزي مصطفى الفنانة زيزي مصطفى منة شلبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا