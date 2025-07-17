ناهد السباعي تعلق على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى

كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة ناهد السباعي، على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكتبت ناهد، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "يا جماعة طنط زيزي والدة منة شلبي بخير وصحتها كويسة، الحمد لله عيب اللي بتعملوه ده، حرام منة ممكن تكون بتصور أو مسافرة وتتخض الخضة دي".

وأعلن الفنان جمال عبد الناصر، عن وفاة الفنانة زيزي مصطفى ليعود بعدها معتذرا بعد حذف البوست، وعلق: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحا فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم إنجي يوسف، تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزي مصطفى".