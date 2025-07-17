بينهم السقا وياسر جلال ويسرا.. نجوم الفن ينعون والدة هند صبري

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على نعي والدة الفنانة هند صبري، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميسن وأعلنت وفاتها إيمان يوسف زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت: "البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين ويصبرك يا حبيبتي ويصبر كل الأسرة الكريمة، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها".

ونستعرض لكم نعي الفنانين لوالدة هند صبري في السطور التالية:

منة شلبي

نعت الفنانة منة شلبي، والدة الفنانة هند صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: " أنعي بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله تعالي والده حبيبتي وصديقتي وزميلتي وحبيبة قلبي السيدة الجميلة الاستثنائية عشرة العمر وأحلى ست السيدة داليندا والدة هند صبري، أسال الله رب العرش العظيم أن يتغمدها برحمته ويدخلها الجنة دون حساب أو سابق عذاب ويجعل مرضها في ميزان حساناتها ويوهبها الفردوس الأعلى ويصبر هند يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الفاتحة".

يسرا

نعت النجمة يسرا، والدة الفنانة هند صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: " إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي وحبيبتي الفنانة هند صبري في وفاة والدتها .. ربنا يصبرك على هذا الفراق الأليم تغمدها اللّٰه بواسع رحمته وألهمكم جميعا الصبر والسلوان... اعتذر عن عدم تواجدي لسفري خارج مصر.

أحمد السقا

نعى الفنان أحمد السقا، والدة الفنانة هند صبري، عبر حسابه على إتستجرام، وكتب: " البقاء لله، ببالغ الحزن والأسى، أنعي السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ليلى علوي

نعت الفنانة ليلى علوي، والدة الفنانة هند صبري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بكل الحزن والأسى والحب والدعاء للفنانة القديرة والصديقة العزيزة هند صبري لوفاة والدتها، ‏‎‏الله يرحمها ويعفو عنها ‏ويسكنها ‏فسيح جناته ‏ربنا يصبرك يا هند ويقويكي أنا عارفة قد ايه فراق الأم أصعب حاجة في الدنيا وأكثر حاجة بتكسر وبتوجع. ربنا يصبرك وتدعي لها خلي بالك من نفسك وبناتك وأسرتك كلنا بنحبك و عارفين قد ايه الفراق بيوجع وصعب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأنه على كل شيء قدير ربنا يعفو عنها وعن كل أمهاتنا و المؤمنين والمؤمنات البقاء لله".

درة

نعت الفنانة درة، والدة الفنانة هند صبري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " ببالغ الحزن والأسى أقدم خالص التعازي للفنانة والصديقة هند صبري في وفاة والدتها العزيزة السيدة دالندا الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويتغمدها بواسع رحمته بقدر ما كانت تشع طيبة ومحبّة. الله يصبر قلبك يا هند و يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ياسر جلال

نعى الفنان ياسر جلال، والدة هند صبري، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " ببالغ الحزن والأسى أنعي السيدة داليندا والدة الصديقة و الأخت هند صبري، اسأل الله ان يتغمدها برحمته و يُلهم ذويها الصبر و السلوان، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.