ليلى علوي توجه رسالة لـ هند صبري بعد وفاة والدتها

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة لصديقتها الفنانة هند صبري بعد وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على إنستجرام: "بكل الحزن والأسى والحب والدعاء للفنانة القديرة والصديقة العزيزة هند صبري لوفاة والدتها".

وتابعت: "الله يرحمها ويعفو عنها ‏ويسكنها ‏فسيح جناته ‏ربنا يصبرك يا هند ويقويكي أنا عارفة قد إيه فراق الأم أصعب حاجة في الدنيا وأكثر حاجة بتكسر وبتوجع".

وأضافت: "ربنا يصبرك وتدعي لها خلي بالك من نفسك وبناتك وأسرتك كلنا بنحبك وعارفين قد إيه الفراق بيوجع وصعب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربنا يعفو عنها وعن كل أمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات.. البقاء لله".

يذكر أن، والدة الفنانة هند صبري - السيدة دالندة الكلاعي، توفيت صباح اليوم الخميس، بحسب تصريح مصدر مقرب من "هند" أكد من خلاله الوفاة.