وليد الحلفاوي يكشف تفاصيل تدخل والده الراحل لاقناع الخطيب بـ"كتالوج"

كتب- هاني صابر:

كشف المخرج وليد الحلفاوي، تفاصيل تدخل والده الراحل الفنان القدير نبيل الحلفاوي لاقناع الكابتن محمود الخطيب للمشاركة في مسلسل "كتالوج".

ونشر الحلفاوي، صورة تجمعه مع الخطيب من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع بداية عرض مسلسل كتالوج، حابب أشكر بشدة الكابتن محمود الخطيب أنه وافق يشرفنا بظهوره في مشهد من المسلسل بيقدم فيه معني جميل للأهالي والأبناء".

وتابع: "الموضوع كان أمنية مني أنا وأحمد الجنايني وأيمن وتار ومحمد فراج وكنا عارفين إنها صعب تتحقق بس قررنا نحاول ونعمل المستحيل.. ولأول وآخر مرة في حياتي العملية أطلب من والدي الله يرحمه أنه يتصل بصديق ليه يشجعه على شيء يخص شغلي".

وأضاف: "وكنا سعداء سعادة لا توصف لما الكابتن قال للوالد في المكالمة، أنه موافق يظهر في المشهد.. وسعادتنا دي أضربت في مية احنا وكل فريق العمل واحنا واقفين قدامه في التصوير وهو بيتكلم ببساطة وتلقائية شديدة.. شكرا يا كابتن بيبو أنا وكل أسرة المسلسل بنشكرك على تشريفك لينا - رغم جدولك المزدحم - وعلى تعاملك الراقي والمتواضع مع كل الناس من أصغر حد لأكبر حد".

مسلسل "كتالوج" دراما تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، وإخراج وليد الحلفاوي.