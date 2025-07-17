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نوال الزغبي تتخطي حاجز ال ١٠ مليون بأحدث أغنياتها.. وتتألق بلوك جديد من تصميم ابنتها تيا ديب

05:00 م الخميس 17 يوليه 2025
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كتبت- منال الجيوشي

تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أحدث ألبوماتها الجديدة والذي يحمل اسم مشاعر بأربع أغنيات تخطت حاجز ال ١٠ مليون مشاهدة على يوتيوب

وجمعت نوال في ألبومها الجديد بين الأغاني المصرية واللبنانية تلك الأغنيات الأربع هي: ماضي وفات، من كلمات أحمد حسن راوؤل وألحان أحمد زعيم، وأغنية "آجي بالدلع" كلمات تامر حسين وألحان مدين، وأغنية "وقت الشدة" كلمات هناء الشيخ وألحان أحمد بركات، وأغنية يا مشاعر كلمات أحمد عصام وتلحين الشاب سامر .

ومن المقرر بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بالكامل أن تقيم النجمة نوال الزغبي مؤتمر صحفيا بالقاهرة، للاحتفال بألبومها الجديد مع الجمهور .

نوال الزغبي أيضا استعانت بابنتها تيا ديب في تصميم اللوك الخاص لإحدى أغاني ألبومها الجديد.

نوال الزغبي لبنان أغنية ماضي وفات أغنية آجي بالدلع أغنية وقت الشدة
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