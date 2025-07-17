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بسبب سيجارة".. اندلاع حريق في عمارة الفنان شريف إدريس

04:33 م الخميس 17 يوليه 2025
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كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعرض العمارة التي يقطن بها، لحريق بسبب "سيجارة"

وكتب: "اكتشفت إن حصل حريق في العمارة عندي الساعه ٦ الصبح، والحمد لله ربنا ستر واتلحقت، وعرفت إن سبب الحريق حد رمي سيجارة مسكت في ستارة في بلكونة"

وأضاف شريف إدريس: "مش هقدر أقول غير الحمد لله، الحريق حصل في الدور التاني والتالت وأنا ساكن في الدور التامن".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف إدريس مسلسل "مسار إجباري" بطولة: عصام عمر، أحمد داش، بسمة، رشدي الشامي، نور محمود، محسن منصور، ومن إخراج نادين خان

سيجارة شريف إدريس حريق
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