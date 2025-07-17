صفاء أبو السعود تستعد لتقديم "ست الستات"

كتب-مصطفى حمزة:

قامت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، بتسجيل أحدث أغانيها، في ثاني تعاون لها مع الملحن شريف حمدان.

وتقدم صفاء أبو السعود، الأغنية تحت عنوان "ست الستات"، وهي من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وتسجيل ومكساچ محمد جودة، وماستر أمير محروس.

وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود، بعد غياب طويل ظهرت عام 2021، أغنية "فجر الضمير" ضمن احتفالية مهرجان إبداع التاسع، التابع لوزارة الشباب والرياضة، من ألحان الموسيقار شريف حمدان، وكلمات الشاعر جمال بخيت، وإخراج دكتور عادل عبده.

وكرمت صفاء، من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية..

وغنت الفنانة صفاء أبو السعود في الاحتفال، أغنية بعنوان "بنتي يا بنوتي يا بنوتة"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت، وميكس وماستر هاني محروس.