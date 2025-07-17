بعد حذف "بمزاجي" بلاغ و3 شكاوي رسمية من حسام سعيد ضد أميرة الصباغ

كتب-مصطفى حمزة:



أكد الشاعر حسام سعيد، اتخاذه إجراءات قانونية ضد المطربة أميرة الصباغ، بعد طرحها أغنية بعنوان "بمزاجي"، ونسبها لنفسها كمؤلفة وملحنه.



وقال الشاعر، في تصريح خاص لـ"مصراوي" : "فوجئت بطرح الأغنية التي كنت قد كتبتها منذ سنوات، وعملت عليها مع الملحن شريف إسماعيل، إذ كان يستعد لإنتاجها، لدعم وتقديم المطربة إيمان الصباغ".



وتابع: "عقب طرح الأغنية على قناة المطربة في موقع يوتيوب، بدون حصولها على تصريح رسمي وتنازل موثق مني عن كلماتها، كما هو متبع، توالت المفاجآت، إذ نسبت لنفسها الكلمات، واللحن أيضا، وعندما حاولت حل الموضوع بشكل ودي لحفظ حقوقي، تعاملت بأسلوب لا يليق، وهنا كان الرد إبلاغ موقع يوتيوب بموجب ما لدي من مستندات رمسة، وتم حذف الأغنية".



وأضاف الشاعر: "بعد حذف (بمزاجي)، بدأت التصعيد القانوني، لتقديم دعوى ضدها للمطالبة بالتعويض عن حقي الأدبي والمادي والمعنوي، إلى جانب الشكوى رسميا إلى نقابة المهن الموسيقية، لكون المطربة من أعضائها، وجمعية المؤلفين و الملحنين، وكذلك رئيس دار الأوبرا د.علاء عبد السلام، وعندي ثقة تامة أنه كمبدع موسيقي لن يقبل السكوت على هذا التعدي من مطربة تنتمي إلى دار الأوبرا".



وتعاون الشاعر حسام سعيد مؤخرا، مع المطربة لطيفة، وكتب لها أغاني قلبي ارتاح، تسلملي، وغنى المطرب تامر عاشور، من كلماته أغنية "حبك رزق"، وقدم رامي جمال من كلماته أغنية "حبك أذاني"







