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"تأمل جمال مصر".. إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث ظهور لها

03:03 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث ظهور لها
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القاهرة- مصراوي
نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مجموعة صور لها من عطلتها الصيفية


وظهرت إلهام شاهين بإطلالة صيفية أنيقة، داخل أحد المنتجعات، وظهر بجوارها مجسم "غوريلا"


وعلقت إلهام على الصور قائلة: "أجمل أوقاتي مع الطبيعة والبحر والهدوء، مع سماع الشعر والموسيقى، وتأمل جمال مصر"


يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد رزق، أحمد فهيم، بشرى، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

الفنانة إلهام شاهين إطلالة صيفية إلهام شاهين
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