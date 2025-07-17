بحضور هالة خليل وفرح الديباني.. "هي الفنون" يعلن تفاصيل دورته الخامسة

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان "هي الفنون – She Arts"، المخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون، عن تفاصيل دورته الخامسة خلال مؤتمر صحفي أقيم بفندق ماريوت الزمالك، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في المشهد الفني والثقافي، بينهم المخرجة هالة خليل والمغنية الأوبرالية فرح الديباني.

ويقام المهرجان هذا العام في ثلاثة أماكن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي.

والجدير بالذكر أن حفل الافتتاح سيُقام في "مدينة الفنون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تُقام بقية الفعاليات "بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة - التحرير"، التي تُعد المقر الرئيسي للمهرجان منذ دورته الأولى، ولا تزال تحتضن فعالياته سنويًا باعتبارها مساحة مركزية للاحتفاء بالفنون وتمكين النساء في مختلف المجالات الإبداعية.

تستقبل نسخة هذا العام فنانات من مصر، البرازيل، إيطاليا، المجر، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، إسبانيا، ولبنان، بحضور متوقع يتجاوز 15,000 شخص من مختلف الفئات.

ويشمل البرنامج حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافي، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية تقام بالتعاون مع إذاعتي "نجوم إف إم" و"نايل إف إم".

ويستضيف حفل الافتتاح لأول مرة في تاريخ المهرجان حفلًا للفنانة اللبنانية هبة طوجي، التي تُعد من أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي، واشتهرت بمزجها بين الأصالة الموسيقية والطابع المسرحي الراقي، وقدّمت عروضًا عالمية في أهم المسارح الدولية. تُحيي الحفل بمصاحبة الموسيقار أسامة الرحباني وقيادة المايسترو جورج قلتة.

كما يشارك في حفل الافتتاح أيضًا الفرقة الإسبانية "لامروخا ليمون"، التي تُعد من أشهر الفرق النسائية في إسبانيا، وتتميّز بعروضها الغنائية النابضة بالحياة، والتي تمزج بين الفلامنكو والإيقاعات العالمية.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، رحّبت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة مهرجان "هي الفنون"، بالحضور، معربةً عن سعادتها باستمرار المهرجان للسنة الخامسة على التوالي، مشيرةً إلى أن هذا الاستمرار يعكس التزامهم العميق بإرث الفنون وقيمتها.

وتعليقًا على انطلاق الدورة الخامسة، صرحت نيفين قناوي: "نؤمن أن المرأة ليست فقط جزءًا من المشهد الفني، بل هي من صانعيه الأساسيين، ودورها لا يقل أهمية في تشكيل الحراك الثقافي والإبداعي حول العالم. يواصل المهرجان التزامه بمنح النساء منصة للتعبير، والتأثير، وتحقيق التقدير المستحق."

وأضافت: "كل عام نشهد تزايدًا في عدد المشاركات من فنانات من مختلف الدول والخلفيات، وهو دليل على أن العالم بحاجة دائمة لسماع صوت المرأة من خلال الفنون."

وتوجّه أحمد عبيد، مؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC، بالشكر إلى الحضور وممثلي وسائل الإعلام، مؤكدًا أن وجودهم ومساهمتهم في تغطية الفعاليات يلعب دورًا أساسيًا في إيصال رسالة المهرجان إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها.

وفي حديثه، حول الشراكة مع مهرجان "هي الفنون"، أوضح عبيد أن هذا القرار لم يكن عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية هذا الحدث الثقافي والفني، وتفرده على مستوى المنطقة. وقال: "منذ عامين أو ثلاثة، تابعت هذا المهرجان ولفت نظري بتميزه، وحرصت على التواصل مع القائمين عليه لما لمسته من جدية ورؤية مبتكرة".

وأشار عبيد إلى أن السوق الفني نادرًا ما يشهد فعاليات تتمتع بوضوح الرسالة وتفرّد الفكرة، مؤكداً أن "هي الفنون" يُعد المهرجان الأول من نوعه في المنطقة العربية المخصص بالكامل لدعم وتمكين الفنانات في مختلف مجالات الإبداع. وأضاف: "عندما نمتلك منتجًا فنيًا بهذه الخصوصية والتميز، يصبح من واجبنا كمؤسسات داعمة للثقافة أن نسانده بكل ما نستطيع، لأنه لا يمثل فقط فعالية فنية، بل يعكس توجهًا حضاريًا وإنسانيًا يجب الحفاظ عليه وتعزيزه".

من جانبها، عبّرت مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني عن اعتزازها بالمشاركة في مهرجان "هي الفنون"، مؤكدةً أن هذه المبادرة الفنية تستحق كل أشكال الدعم لما تمثله من منصة حقيقية لتمكين الفنانات وإبراز مواهبهن في مجالات متعددة.

وقالت: "يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الحدث الفني والثقافي الهادف، لما يحمله من رؤية واضحة ورسالة إنسانية تكرّس لقيمة الفن ودوره في دعم المرأة المبدعة". وأشارت إلى أن مشاركتها لا تقتصر على الجانب الفني، بل امتدت لتكون عضواً في مجلس الأمناء، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية المهرجان، مضيفةً: "عندما طُلب مني الانضمام إلى المجلس، رحبت بالفكرة دون تردد، لأنني أؤمن بأن الفن لا يكتمل إلا إذا اقترن بالمسؤولية والدعم الفعلي للمبادرات التي تُحدث فرقًا حقيقيًّا".

يهدف مهرجان "هي الفنون" إلى رواية قصص النساء، تعزيز التبادل الثقافي، ودعم المساواة في القطاع الإبداعي.

ويستمر المهرجان في تقديم منصة شاملة تسعى إلى خلق تأثير مستدام ينعكس على المجتمعات المحلية والدولية من خلال الفن.