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بالصور.. حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

02:31 م الخميس 17 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حسام حبيب
  • عرض 4 صورة
    حسام حبيب
  • عرض 4 صورة
    حسام حبيب
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كتبت- منال الجيوشي

وصل المطرب والملحن حسام حبيب، إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لإحياء أول حفلاته في موسم جدة، في حدث ينتظره الكثير كواحد من أبرز الفعاليات الفنية لهذا الصيف.

تم استقبال حسام بالمطار استقبالا حافلا بالورد والترحاب من جانب منظمي الحفل ومحبيه، في أول ظهور غنائي له في جدة، والذي يحمل عنوان "أحاسيس" ويقام مساء غد الجمعة 18 يوليو، على أحد أرقى مسارح موسم جدة في الساعة التاسعة مساء.

في وقت سابق، عبر حسام على حسابه بموقع "إنستجرام" عن امتنانه الكبير وتقديره البالغ بهذه المناسبة، مؤكدا تعلقه بجمهوره في جدة والسعودية بشكل عام، وواصفا إياهم بـ"أهلي وناسي" ومشيرا إلى أن تفاعلهم معه يمنحه دوما دافعا لتقديم الأفضل على المسرح.

من المقرر أن يقدم حسام حبيب لجمهوره في جدة باقة من أجمل أغانيه التي لازمت مسيرته وحفرت مكانتها في قلوب المتابعين، من بينها "فرق كبير"، "أجمل قصة حب"، "خليني معاك"، و"شايف نفسه"، إضافة إلى مفاجآت متعددة بين الأغاني الرومانسية والطربية التي تميز حسام وأسلوبه الخاص.

كما سيغني مجموعة من الأعمال الجديدة التي لم تطرح بعد كاملة على المسارح، ليستمع لها الجمهور السعودي للمرة الأولى على الهواء مباشرة.

حسام حبيب السعودية موسم جدة
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