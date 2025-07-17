"الذوق العالي " لـ محمد منير وتامر حسني تتخطى 3 مليون مشاهدة

كتب-مصطفى حمزة:



دخل دويتو "الذوق العالي"، الذي يقدمه النجمين محمد منير وتامر حسني، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



ووصل عدد مشاهدات الأغنية إلى ما يزيد عن الـ 3 مليون و 138 ألف مشاهدة، عبر قناة النجم تامر حسني الرسمية في موقع يوتيوب، وحلت في المركز الثاني ضمن قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا.



وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحها الثلاثاء الماضي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتولى النجم تامر حسني، إخراج الكليب.

وحرص النجم تامر حسني، على مشاركة النجم محمد منير، الاحتفال الذي أقيم بمنزل الكينج، بعد طرح "الذوق العالي"، بحضور "ماس"، و"هارتى" بنات ملحن الأغنية الملحن الراحل محمد رحيم، وأسامة رشدي، مدير شركة روتانا ميوزيك بالقاهرة.









