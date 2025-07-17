لأول مرة.. محمود الخطيب يشارك في مسلسل "كتالوج"

كتبت- منال الجيوشي

يظهر الكابتن محمود الخطيب، في إحدى حلقات مسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج، والذي يعرض حالياً على منصة نيتفليكس

وجاء ظهور الخطيب في المسلسل على خلفية أمنية للفنان الراحل نبيل الحلفاوي والتي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد، فقبل رحيل الحلفاوي كان نجله المخرج وليد الحلفاوي يعمل على مسلسل كتالوج، وبالفعل طلب نبيل الحلفاوي من الخطيب أن يساند نجله، ويظهر معه في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوي الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لأولاده، وتشجيعا منه على التربية الإيجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

وجمعت الصورة كلاً من، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان محمد فراج والمنتج أحمد الجنايني، والمخرج وليد الحلفاوي والفنان خالد كمال.

مسلسل "كتالوج" دراما تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبدالغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي