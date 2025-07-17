قبل رحيلها كيف وصفت هند صبري علاقتها بوالدتها

كتب-مصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا والدة الفنانة هند صبري، صباح اليوم الخميس، حسب تأكيد مصادر لـ"مصراوي"

وجمعت الفنانة هند صبري، علاقة خاصة بوالدتها الراحلة دالندة القلعي، أستاذة اللغة الفرنسية في كلية الآداب بتونس.

وتحدثت هند صبري عن والدتها في برامج عديدة، عن تلك العلاقة، إذ ظهرت في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت:" والدتي هي أيقونتي وملهمتى، لأني أنا البنت الوحيدة ومليش إخوات فادتني كل حاجة، وهي كانت مدرسة تربوية في الأساس وست عظيمة وهي حاليا قاعدة معايا في مصر من 5 سنين".

وظهرت في برنامج "السيرة"، وقالت: "يوم انفصال والديا، كنت في المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لي.. باباكي مش راجع تاني.. بعدها قاطعت أبي ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معي".

وأضافت: "كانت أصعب مرحلة في حياتي لحظة انفصال أبي وأمي قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وأي حد مكاني، كان زمانه انهار وما رحش الامتحان.. أصريت اروح الامتحان وجبت امتياز وانهارت بعدها".

وكشفت هند صبري عن أنها ووالدتها تعرضا لظروف اقتصادية صعبة بعد انفصالها عن والدها، مما دفعها إلى العمل والدراسة في نفس الوقت، وتقول: "كنت باقول يا رب اديني القوة عشان أكمل".

وعن طباع والدتها، قالت: "والدتي من برج الجوزاء، وهي صارمة، ولكن كانت تحترم جدا خصوصياتي في مرحلة المراهقة، ولم يحدث أن ثرت عليها".

وتحدثت هند صبري عن دور والدتها وبناتها وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة قائلة: "والدتي هي اللي ربتني وهي اللي علمتني كل الأسلحة اللي عندي النهاردة اللي بقاوم بيها المجتمع الذكوري".

وقال مصدر مقرب من الفنانة هند صبري، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، :" والدة الفنانة هند صبري، توفيت صباح اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع الجنازة والدفن غدا الجمعة في تونس".

هند في برنامج السيرة

هند صبري عن والدتها