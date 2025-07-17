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تفاصيل تشييع جنازة والدة هند صبري وموقف العزاء بالقاهرة

12:09 م الخميس 17 يوليه 2025

هند ووالدتها

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كتب-مصطفى حمزة:


حددت أسرة الفنانة هند صبري، تفاصيل وموعد تشييع جثمان والدتها الراحلة دلندة كلاعي، عقب وفاتها صباح اليوم الخميس.


وقالت أسرة هند صبري، في بيان صحفي: "يُقام الدفن يوم الجمعة 18 يوليو 2025، في تونس، بعد صلاة العصر،بـ مقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس".


وتابعت: "وسينطلق الموكب الجنائزي على الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الزوال، من منزل الفقيدة الكائن بـ 456 سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، نسأل الله أن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنة،وأن يربط على قلوب أحبّتها، ويجبر كسرهم بلطفه ورحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأوضحت: "تُقام مراسم التشييع والدفن في رحاب منزل الفقيدة، في وطنها الأم تونس وسيُقام العزاء في القاهرة في موعد يُحدَّد لاحقًا".


وكشف مصدر مقرب من الفنانة هند صبري، في تصريح خاص لـ"مصراوي" ،عن وفاة والدتها صباح اليوم الخميس.


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