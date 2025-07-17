كتب-مصطفى حمزة:

استقرت أسرة الفنانة هند صبري، على موعد ومكان تشييع جنازة والدتها الراحلة، السيدة دالندة الكلاعي، بعد وفاتها صباح اليوم الخميس

وقال مصدر مقرب من الفنانة هند صبري، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تقرر تشييع جنازة والدة الفنانة هند صبري، غدا الجمعة في تونس، ودفنها في مقابر الأسرة هناك".

وأعلنت إيمان يوسف "زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها".

وعملت والدة الفنانة هند صبري، أستاذة للغة الفرنسية، في تونس.