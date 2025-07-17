وفاة والدة الفنانة هند صبري

كتب-مصطفى حمزة:

توفيت والدة الفنانة هند صبري، السيدة دالندة الكلاعي، صباح اليوم الخميس

وقال مصدر مقرب من الفنانة هند صبري، في تصريح خاص لـ"مصراوي": والدة الفنانة هند صبري، توفيت صباح اليوم الخميس".

وأعلنت إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت:" البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الأسرة الكريمة، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها".

وعملت والدة الفنانة هند صبري، أستاذة للغة الفرنسية.