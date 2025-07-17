إعلان

وفاة والدة الفنانة هند صبري

11:05 ص الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هند مع امها
  • عرض 3 صورة
    هند ووالدتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

توفيت والدة الفنانة هند صبري، السيدة دالندة الكلاعي، صباح اليوم الخميس

وقال مصدر مقرب من الفنانة هند صبري، في تصريح خاص لـ"مصراوي": والدة الفنانة هند صبري، توفيت صباح اليوم الخميس".

وأعلنت إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت:" البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الأسرة الكريمة، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها".

وعملت والدة الفنانة هند صبري، أستاذة للغة الفرنسية.

الفنانة هند صبري والدة الفنانة هند صبري هند صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد ومكان تشييع جنازة والدة هند صبري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية